Weißrussland Menschenrechtspreis für inhaftierte Maria Kolesnikowa

Die 38-jährige Kolesnikowa wurde Anfang September vom Geheimdienst KGB in Minsk entführt. Als sie in die Ukraine abgeschoben werden sollte, zerriss sie kurz vor dem Grenzübergang ihren Pass und vereitelte so Pläne, sie aus dem Land zu vertreiben. Seither sitzt sie trotz internationalen Protests in Haft. Über ihre Anwältin ließ sie zuletzt mehrfach erklären, dass sie trotz der monatelangen Haft in ihrem Widerstand gegen Lukaschenko ungebrochen sei.