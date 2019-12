Weltklimakonferenz in Madrid UN-Fachmann: „Nichtstun ist viel teurer“

Wer muss also beginnen?

Die Wirtschaft sagt, wir brauchen die richtigen Regeln fürs neue Wirtschaften. Die Regulatoren sagen, wir brauchen die Politiker, die die Linie erst festlegen. Die Politiker sagen, wir müssen sicher sein, dass die Menschen mitziehen. Die Leute sagen, wir gehen mit, wenn die Politiker uns eine Orientierung geben. Dafür ist eine Konferenz wie in Madrid so wichtig. Hier lässt sich das Signal aussenden: Wir machen das jetzt und jeder trägt etwas dazu bei.



Wie müsste dann genau der Impuls aussehen, der von Madrid ausgeht?

In Paris 2015 wurden nationale Pflichten vereinbart, was jedes Land einhalten muss, damit die Erderwärmung unter 1,5 Grad zur Zeit vor der Industrialisierung bleibt. Was die Staaten nun als ihre Beiträge melden, reicht noch nicht. Das alles würde nur reichen, die Erwärmung auf etwa drei Grad zu begrenzen. 2020 muss also nachgebessert werden. Die Länder müssen sich zu mehr verpflichten in Madrid.