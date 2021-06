Weltwirtschaft Das Lieferkettengesetz ist ein gefährlicher Irrweg

Arme Länder brauchen viel mehr materielle Hilfen von außen als bisher, um die Präferenzen reicher Länder zu erfüllen. Unternehmen können und werden im eigenen Interesse konkrete Hilfen in Form von Technologietransfer und Marktanbindung innerhalb ihrer Geschäftsbeziehungen leisten. Für sie ist der Nachweis der größeren Nachhaltigkeit ihrer Produkte ein Aktivposten. Sie können aber nicht an die Stelle von Regierungen treten, die öffentliche Güter zu produzieren haben und dies versäumen.



