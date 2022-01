Westafrika: Dänemark zieht Truppen aus Mali ab

In Mali hat mit dem Rückzug Dänemarks der von Frankreich angeführte Einsatz mehrerer europäischer und afrikanischer Staaten gegen Islamisten einen schweren Rückschlag erlitten. Noch diese Woche werde Dänemark mit dem Rücktransport seiner Soldaten beginnen, kündigte Außenminister Jeppe Kofod am Donnerstag in Kopenhagen an.