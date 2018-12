WHO-Bericht Jedes Jahr 1,35 Millionen Verkehrstote weltweit

07. Dezember 2018 , aktualisiert 07. Dezember 2018, 10:50 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Zahl der Verkehrstoten ist vor allem in den armen Ländern der Welt hoch. Laut WHO fehlt es oft an Gesetzen, etwa gegen Alkohol am Steuer.