Zensur: Russland sperrt Zugang zu zwei kremlkritischen Nachrichtenseiten

Unabhängige Medien und Journalisten in Russland stehen vor der Parlamentswahl am 19. September, die weithin als wichtiger Teil von Wladimir Putins Bemühungen angesehen wird, seine Herrschaft vor der Präsidentschaftswahl 2024 zu festigen, unter erhöhtem Druck der Behörden. In den vergangenen Monaten wurde eine Reihe unabhängiger Medien und Journalisten als „ausländische Agenten„ eingestuft, was zusätzliche Kontrollen durch die Behörden bedeuten kann. Auch die Wohnungen von prominenten Journalisten wurden durchsucht.