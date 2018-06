20 Jahre nach Einsatzbeginn: Bundeswehrverband fordert Abzug deutscher Soldaten aus dem Kosovo

Am Donnerstag hatte der Bundestag beschlossen, weiterhin bis zu 800 deutsche Soldaten in die frühere serbische Provinz Kosovo zu entsenden, um dort die Friedensvereinbarung von 1999 abzusichern. Aktuell sind etwa 400 Einsatzkräfte in dem Land. Nach den Vorstellungen des Bundeswehrverbands soll das Mandat im nächsten Jahr nicht mehr verlängert werden.