200. Geburtstag von Karl Marx: Nahles: Marx für die SPD nach wie vor aktuell

Die Politik stehe heute durch die Digitalisierung vor neuen Fragen. „Und ich denke, es wäre gut wenn wir uns an dieser Stelle die Mühe machten, Marx in einigen seiner Grundanalysen auch heute in die Gegenwart zu übersetzen“, sagte die SPD-Chefin. In der Tradition der Arbeiterbewegung liege es, zu versuchen, „die technologischen Veränderungen, die destruktiven Veränderungen die mit der Digitalisierung kommen, jetzt auch wieder in den Dienst des Menschen zu stellen und für die Menschen zum Nutzen zu gestalten“.