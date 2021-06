25. Februar 2021 „Der Konzern war geprägt durch Markus Braun“

Rainer Wexeler, lange bei der Wirecard-Bank tätig, berichtete vor allem über die strategischen Kredite der Bank – an Geschäftspartner von Wirecard. Einer davon war die in Singapur ansässige Firma Ocap, geleitet von einem Ex-Wirecard-Manager, die noch kurz vor dem Kollaps von Wirecard einen Kredit in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags erhalten hatte. 2017 habe er einen Kredit an Ocap abgelehnt, sagte Wexeler. Er habe deswegen bei Wirecards Vorstandschef Markus Braun „antanzen“ müssen: „Der war nicht begeistert. Er hat sich vor mir aufgebaut, hat sein Sakko angezogen und dann hat er gesagt, ich bin Eigentümer und nur ein Eigentümer kann ablehnen.” Und: „Braun hat gesagt, ich würde Geschäft verhindern, der Konzern würde wachsen, mein Gehalt würde davon bezahlt und so weiter.“