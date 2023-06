60 Jahre Sachverständigenrat „Persönliche Kritik muss man aushalten können“

Die Zeit im SVR war für mich prägend und bleibt in jeder Hinsicht in bester Erinnerung. Fachlich habe ich enorm von den Kollegen und Kolleginnen im Rat und im Wissenschaftlichen Stab profitiert. Auch auf persönlicher Ebene war die Arbeit im SVR außerordentlich angenehm. Sicher: Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, bleibt es nicht aus, dass es auch mal knallt – wie etwa zwischen Peter Bofinger und mir in der Anfangsphase von Peters Mitgliedschaft. Aber das hat unser persönliches Verhältnis nicht getrübt.



Mit fast allen damaligen Ratsmitgliedern (speziell auch mit Peter Bofinger) bin ich noch in Kontakt und gut befreundet; ebenso mit einigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus dem Wissenschaftlichen Stab und der Geschäftsstelle. Zu meiner Zeit wurden diverse zusätzliche Gutachten veröffentlicht. Ich durfte federführend an den Gutachten zur Dualen Einkommensteuer sowie an einem Gutachten zur Schuldenbremse arbeiten. Diese Gutachten zählen für mich fachlich und auch in der Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftlichen Stab und den externen Kollegen im Fall des Dualen Einkommensteuer zu den Highlights meiner wissenschaftlichen Arbeit.