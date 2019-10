AfD Mecklenburg-Vorpommerns Ex-AfD-Chef bleibt aus der Partei ausgeschlossen

Der frühere AfD-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin, bleibt aus der Partei ausgeschlossen. Das Landesschiedsgericht der AfD habe bestätigt, dass Augustins Parteieintritt nichtig sei, weil er eine Mitgliedschaft in einer auf der AfD-Unvereinbarkeitsliste stehenden Organisation verschwiegen habe, teilte die Partei am Samstag nach der Sitzung des Schiedsgerichts in Neubrandenburg mit.