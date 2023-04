Ampel-Beschlüsse: Weil erwartet starke Zunahme Windenergieausbau ab 2024

Auch Automobilhersteller wie VW gingen das Thema an, weil sie durch die EU-Flottenobergrenzen für den CO2-Verbrauch einen strammen Zeitplan vor sich hätten. Die Konzerne müssten die Transformation sehr schnell bewältigen. „Die Eigenstromproduktion wird auch den Umbau auf Erneuerbare Energie insgesamt sehr stark antreiben“, sagte Weil. Erst vor wenigen Tagen hatte der Autobauer Mercedes-Benz angekündigt, dass er den Umstieg auf Grünstrom unter anderem durch einen Vertrag über einen Offshore-Windpark in der Ostsee erreichen will.