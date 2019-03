Die Soziale Marktwirtschaft muss, wie Gabor Steingart am Mittwoch sehr schön formulierte „vor dem Kapitalismus in Schutz genommen werden“. Das Kapital – beziehungsweise seine Eigentümer – hat nicht unbedingt ein Interesse an der Existenz von Märkten. Es hat nur ein Interesse an seiner eigenen Vermehrung. Und die gelingt in vermachteten Verhältnissen sehr viel besser als im freien Wettbewerb auf funktionierenden Märkten.



Im Silicon Valley sind in wenigen Jahren einige global aktive Digitalgiganten entstanden – Facebook, Apple, Google vor allem – die das Erdrücken von Wettbewerb perfektioniert und den Markt für ihre Angebote damit de facto zerstört haben. Ihre Marktmacht in ihren jeweiligen Segmenten ist nahezu vollkommen – weltweit. Längst wäre es an der Zeit, sie zu zerschlagen. Es war überfällig, dass nun endlich auch Politiker wie die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager auf diese Idee kommen. Durchzusetzen wäre das aber wohl nur durch die US-Regierung.