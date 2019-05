Aber dazu kommt noch etwas anderes. Der Erfolg dieses Videos und der geradezu absurde Widerhall, den es in der medialen Öffentlichkeit und bei der gescholtenen CDU selbst findet, die Rezo mit einer minutiösen Rechtfertigung antwortet, sind ein neuer Höhepunkt einer Entwicklung, die schon länger zu beobachten ist: Dem öffentlichen Diskurs und nicht nur diesem kommt die Ernsthaftigkeit abhanden.



Der Macher selbst ist 28 Jahre alt, aber sein Wortschatz ist der eines Pubertierenden: Europäische Politik ist für ihn „fucking langweilig“, CDUler sind ganz pauschal „Dullies“ und die USA führen „Kriege als Hobby“. Das Medienphänomen Rezo ist ein Indiz der fortgeschrittenen Infantilisierung. Es passt in einen Wahlkampf, den die Grünen (im Video weitestgehend von Kritik verschont) mit der Kindergarten-Parole „Komm, wir bauen das neue Europa“ bestreiten. Spitzenkandidatin Ska Keller spricht zu ihren Parteifreunden und Wählern wie eine Schülersprecherin. In ihrer Bewerbungsrede auf dem Bundesparteitag in Leipzig sagte sie: „Wir Grüne haben die Republik ganz schön gerockt in letzter Zeit.“ Auch unter Politikern gibt es offensichtlich das Phänomen der immer weiter hinausgezögerten Adoleszenz.