Tauchsieder: Abgründe des Desinteresses

Ein 26-jähriger YouTuber hat in dieser Woche ein Video veröffentlicht. Er nennt sich Rezo und rechnet in 50 Minuten mit der Regierungspolitik ab, vor allem mit der Union, die in diesem Land fast immer den Kanzler gestellt hat, zuletzt in 29 von 36 Jahren. Das Video, in dem Rezo fast im Sekundentakt Grafiken einblendet und Quellen für seine Behauptungen offenlegt, hat mittlerweile mehr als 7,5 Millionen Zuschauer gefunden. Und ein Kommunikationsdesaster bei der Union ausgelöst. Erst sollte der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor, auch er 26, per Video parieren. Dann patzte Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrem rüden Rempelversuch („Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab“ – es waren zehn). Schließlich entschied man sich in der CDU für ein schriftliches Statement, um auf denkbar arrogante Weise einen größtmöglichen Seriösitätsabstand zu markieren: „Die Währung von YouTubern sind Klickraten. Die Währung einer Volkspartei wie der CDU ist Vertrauen.“