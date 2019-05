Das maßlose Prinzip der Gegenwart ist: die Ökonomie. Herstellung, Verteilung und Konsum von immer mehr und immer besseren materiellen Gütern und Dienstleistungen haben die Religion – zumindest außerhalb der Umma, der Gemeinschaft der Muslime – als Heilsversprechen abgelöst.



Über 200 Jahre lang hat die durch die Säkularisierung und Aufklärung entfesselte kapitalistische Wachstumswirtschaft im Schulterschluss mit dem politischen Liberalismus eine gewaltige Produktivkraft entfaltet, die das Antlitz der gesamten Erde und das Leben zunächst der Europäer und schließlich aller Menschen umgreifend verändert hat. Dieser gewaltige Weltveränderungsprozess ist aber nicht nur ein schöpferischer, sondern auch ein zerstörerischer. Er schafft Wohlstand und eröffnet Freiheiten, mindert Leiden und verlängert Leben. Aber er beruht von Anfang an auch auf zweierlei: dem übermäßigen Raubbau an der Natur einerseits und der Auflösung traditioneller Bindungen zwischen Menschen andererseits, wie Karl Polanyi in „The Great Transformation“ (1944) zeigt. Die ökonomische Verwertungsrationalität drängt zur „Überwindung“ politischer, nationaler Grenzen, die ihr nur Handelshemmnisse sind. Sie giert nach ungebremstem Zugang zu Ressourcen und Märkten und Freizügigkeit für Menschen jeglicher Herkunft als Arbeitskräfte.