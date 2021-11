Antikörper-Test vor Auffrischungsimpfung Sollte man vor der Booster-Impfung eine Antikörperbestimmung durchführen?

Viele Menschen in Deutschland haben offene Fragen in Bezug auf die Impfung gegen das Coronavirus. So kursiert die Annahme, dass bei einem hohen Antikörperspiegel eine generelle Impfung oder eine Auffrischungsimpfung - eine sogenannte Booster-Impfung - nicht notwendig sei. Wie schätzt das Robert Koch-Institut die Situation ein?