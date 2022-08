Arbeitsmarkt: Bundesregierung plant Fachkräfte-Gipfel mit Verbänden

Laut Fachkräftemonitoring gibt es aber auch „Überschussberufe“, in denen mit einem Jobabbau zu rechnen ist. Im Handel etwa werde es durch das stark zunehmende Online-Geschäft zu einem Arbeitsplatzabbau kommen. Auch in Lehr- und Forschungstätigkeiten an Hochschulen zeichne sich ein Überangebot an potenziellen Bewerbenden ab.