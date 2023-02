Arbeitszeiterfassung: „Wegen eines Gangs zur Waschmaschine bricht die Wirtschaft doch nicht zusammen“

Das Arbeitsgericht reagierte mit seiner Entscheidung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshof von 2019. Darin heißt es, dass der Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung ein objektives, verlässliches und zugängliches System einrichten müssen. Welche Probleme sehen Sie bei der Umsetzung?

Wir wollen keine Totalüberwachung der Arbeitnehmer und keinen unverhältnismäßigen Aufwand für Arbeitgeber. Delegiert der Arbeitgeber die Erfassung der Arbeitszeit an den Arbeitnehmer ist es wichtig, dass dieser oder Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen auch nachträglich noch Korrekturen vornehmen können. Was, wenn das System versagt oder aus Versehen falsch oder nicht bedient wird? Ist es auch Grundlage für die Gehaltsabrechnungen? Ist Vertrauenszeit auch künftig noch möglich?



Der soll spätestens März vorliegen. Durch die Entscheidung des BAG ist eine Arbeitszeiterfassung bereits jetzt verpflichtend. Warum scheint das bisher niemanden zu interessieren?

Wir brauchen schnell Rechtssicherheit. Hier muss der Arbeitsminister liefern. Leider ist viel Zeit für einen konstruktiven Sozialpartnerdialog ungenutzt verloren gegangen, weil die Moderation desselben nicht auf Gelingen angelegt war. Es ist verständlich, dass viele jetzt erst einmal abwarten, was die Gesetzgebung bringt, bevor sie Investitionen in neue Zeiterfassungssysteme tätigen.