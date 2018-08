Ausbildungsförderung: Weniger Schüler und Studenten erhalten Bafög

Seit 2015 finanziert der Bund die Leistungen voll, die Kindern von Eltern mit niedrigeren Einkommen den Weg bis zum Abitur und ein Studium ermöglichen sollen. Nach einem Bericht der Bundesregierung vom Dezember ging die Zahl der Empfänger innerhalb von vier Jahren bis 2016 um 16,7 Prozent zurück. Von 2010 bis 2016 waren Bedarfssätze und Freibeträge nicht erhöht worden. Die Quote der geförderten Studenten sank in diesem Zeitraum von 27,3 auf 22,1 Prozent der Anspruchsberechtigten. Ein 2017 geförderter Student bekam im Schnitt 499 Euro pro Monat und ein Schüler 456 Euro. Insgesamt floss Bafög vergangenes Jahr an rund 225 000 Schüler und 557 000 Studenten.