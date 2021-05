Ausspähung: Bundesregierung hält sich zu Bericht über Spionage Dänemarks bedeckt

Die Bundesregierung hält sich zu den Berichten über eine Beteiligung Dänemarks an der Ausspähung europäischer Spitzenpolitiker durch den US-Geheimdienst NSA bedeckt. „Die Bundesregierung hat die Berichterstattung zur Kenntnis genommen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. „Sie steht zur Aufklärung mit allen relevanten nationalen wie internationalen Stellen in Kontakt.“