Doch mündet das nicht zwangsläufig in eine (faktische) Impfpflicht? Und was wäre die Alternative? Es gibt sie nicht. Keine Volkswirtschaft funktioniert auf Dauer erfolgreich mit einer ständigen Bedrohung. Bereits heute stehen unzählige Firmen am Abgrund. Eine klare Perspektive bedeutet für sie nicht nur eine klare Öffnungsstrategie für die nächsten Wochen, sondern auch eine klare Gesundheitsstrategie für die nächsten Jahre. Es ist absehbar, dass das Coronavirus wie die Grippeerreger ständig mutiert. Sollen wir uns also zu Tode testen? Sollen wir fortan mit der Angst leben, dass ein Hygienekonzept versagt, die Maske unter die Nase rutscht oder einer von den geschätzt 30 Prozent Impfverweigerern gerade am Nebentisch sitzt, gar im selben Pool planscht?