Der kollektive Rückzug aus der Fläche und seine Folgen wurden lange Zeit völlig unterschätzt. In Wahrheit macht er dem Land mehr zu schaffen als die unterschiedlichen Befindlichkeiten von Ossis und Wessis. Die Bedrohung der Einheit manifestiert sich heute in der unbändigen Anziehungskraft der Metropoleninseln – und der Deutungshoheit ihrer Meinungsführer. Sie bestimmen oft die Klima-, Immobilien- oder Verkehrspolitik und die aus ihrer Sicht notwendigen Maßnahmen. In dieser Welt gilt das Eigenheim als Profitmaschine und der E-Roller als Instrument der Verkehrswende. Wenn’s regnet, fährt ja die U-Bahn. Im Rest des Landes fährt gar nix, außer dem eigenen Auto oder alle Stunde eine Regionalbahn mit halb so vielen Haltestellen wie früher. Und Omas Häuschen will auch keiner kaufen.



Das Zentrum-Peripherie-Problem ist alles andere als neu, aber so groß wie heute war es noch nie. In den USA brachte es einen brachialen Bonzen an die Macht, in Großbritannien die Brexitidee zum Blühen. In Deutschland zerreißt der Spagat zwischen den Welten die Volksparteien. Hipster und Hinterwäldler, Punk und Pendler kriegt keiner mehr unter einen Hut.