Wirtschaftsminister Peter Altmaier glänzt lieber auf Bühnen als mit einer durchdachten Industriepolitik, die auch den Mittelstand miteinbezieht. In seinem Energieressort lässt er Stellen unbesetzt, und welches Geschäftsmodell hinter seinem oft zitierten „Airbus für künstliche Intelligenz“ stecken soll, weiß keiner.



Finanzminister Olaf Scholz fördert lieber Sozialausgaben als Investitionen und ist gerade mit seinem Drängen auf Deutschlands größte Bankenfusion gescheitert. Er wollte die Commerzbank mit der Deutschen Bank verkuppeln und so aus zwei Lahmen einen Weltklassesprinter machen. Der Versuch war ungefähr so vielversprechend wie eine Reise nach Lourdes. Scholz war es übrigens auch, der in der jüngsten Haushaltsrunde ausgerechnet dem Bildungsressort mit einem Minus von über einer halben Milliarde Euro den größten Kahlschlag verordnete.