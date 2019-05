Kapitalismusdebatte Soziale Marktwirtschaft – was ist das?

In einem schleichenden Prozess hat sich nach der Finanzkrise eine gefährliche Unwucht im Verhältnis zwischen Staat und Markt herausgebildet. „Die Bereitschaft, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zu unterstützen, ist teilweise bemerkenswert groß. Nur eine kleine Minderheit ist überzeugt, dass es ihr in einem stärker vom Staat bestimmten Wirtschaftssystem schlechter ginge“, warnte Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, bereits 2016 in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche.