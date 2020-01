Bargeld Freiheit für das Portemonnaie! Schafft die kleinen Cent-Münzen ab!

Heute morgen wog mein Portemonnaie gefühlte zwei Kilo und drückte in der Hosentasche. Es war prall gefüllt; leider nicht mit großen Scheinen, sondern mit Centstücken, die mir Verkäuferinnen bei Netto und Rewe und der Kioskverkäufer meines Vertrauens bei meinen jüngsten Einkäufen in die Hand gedrückt hatten. Ich kippte das Metall genervt auf den Schreibtisch und fragte mich: Warum gibt es dieses Zeug eigentlich noch? Angeblich sollen die Deutschen mittlerweile 30.000 Tonnen an Kleinstmünzen mit sich herumtragen, in Schubladen lagern oder in Gurkengläsern sammeln, das entspricht in etwa dem Gewicht von 15.000 Nashörnern.