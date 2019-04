Berufsbildungsbericht Die Berufsbildung aufzuhübschen reicht nicht

Ehrlicher als der zur Schau getragene Optimismus Karliczeks ist ihr Hinweis darauf, „wie schwer es für viele Betriebe ist, ihre freien Stellen zu besetzen und dafür passende Bewerber zu finden“. Die Autoren des Berichts in Karliczeks Ministerium ziehen aus diesen Zahlen die Lehre der „Notwendigkeit einer intensiveren beruflichen Orientierung und Berufsberatung“. Und in diesem Sinne sind vermutlich auch die Bilder mit eher untypischen Ausbildungsberufen auf dem Titelblatt zu verstehen. Es gehe darum, so der Bericht, dass jungen Menschen „weniger bekannte Alternativen zum Wunschberuf aufgezeigt werden, die ihrer Neigung, Eignung und Leistungsfähigkeit entsprechen“.