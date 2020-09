Bildung und Corona Nach Schulchaos: Mehr Zentralismus gewünscht

Bei der Vergleichbarkeit der erzielten Ergebnisse entstehe so „ein Wettbewerb der Ideen anhand von Vergleichsmaßstäben“ – allerdings, so heißt es in der Studie, seien die Möglichkeiten für Bundesländervergleiche von Schülerleistungsdaten eben sehr beschränkt, „so dass die Potenziale eines bildungspolitischen Systemwettbewerbs nicht ausgeschöpft“ würden.



Wie schwer sich Bund und Länder in der Koordinierung tun, zeigt auch der schleppende Fortschritt beim Digitalpakt Schule. Mehr als ein Jahr nach Beginn sind von den fünf Milliarden Euro Fördergeld des Bundes für digitalen Unterricht nur 15,7 Millionen Euro abgeflossen, wie kürzlich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der FDP im Bundestag hervorging. Auch die Verhandlungen mit den Ländern zu den 500 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm, mit denen neben Tablets für Schüler auch IT-Systemadministratoren an Schulen bezahlt werden sollen, sind weiterhin nicht abgeschlossen. Hinzu kommen jetzt noch einmal rund 500 Millionen Euro für die Ausstattung von Lehrkräften mit digitalen Endgeräten. Auch hierzu gibt es noch keine Umsetzungsstrategie.