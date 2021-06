Biografie der Kanzlerkandidatin: Baerbock inszeniert sich zwischen staatstragend und bodenständig

Das Buch und die Kandidatin bewegen sich mit der Inszenierung auf schmalem Grat, das ist ihr bewusst. Einerseits setzt sie sehr gezielt und oft Häppchen aus ihrem persönlichen Leben und aus ihrer Familie ein, um sich als Politikerin darzustellen, die sehr wohl weiß, was die Menschen bewegt und wo Politik ansetzen müsse. Sie erzählt von ihrer Oma, der sie das Buch sogar gewidmet hat, von ihrer Mutter und von ihren Töchtern. Immer wieder flicht sie Alltagsepisoden ein und Häppchen aus der Kindheit, die sie in Schulenburg, 25 Kilometer südlich von Hannover verbrachte, in einem alten Haus und in einer größeren Familie, wo immer was mit anzupacken gewesen sei. „Wenn ein Nagel einzuschlagen war, habe ich das ausprobiert und dabei gelernt mitzuhelfen.“