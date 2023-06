Brasilien-Besuch Diese Wirtschaftsthemen besprechen Baerbock und Heil in São Paulo

Vor dem Flug in die nordbrasilianische Stadt Belém am Abend wollen sich die deutschen Minister in einem Krankenhaus unter anderem mit Pflegerinnen und Pflegern einer Intensivstation unterhalten. Auch hier soll es wie am Vortag in der Hauptstadt Brasília um die Anwerbung von Pflegefachkräften für Deutschland gehen.



Lesen Sie auch: Einwanderer in Deutschland: Bin ich schon drin?