Landkreise wollen Glasfaser-Breitbandausbau bis ins Haus

Sager bewertete die Koalitionsvereinbarung zwar positiv. „Jetzt muss allerdings Dampf unter den Kessel, damit wir tatsächlich zügig eine flächendeckende Verfügbarkeit von Glasfaser erreichen können“, betonte der DLT-Präsident zugleich. Der Landrat räumte ein, dass man den Koalitionsvertrag auch so auslegen kann, dass damit nur „Fiber to the Curb“ versprochen wird, also bis zum Schaltkasten auf dem Bürgersteig. „Wir interpretieren das aber so, dass Bürger und Gewerbebetriebe „Fiber to the Building“ dringend und zwingend benötigen und nichts anderes.“