 Brexit-Verhandlungen: Maas will keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zulassen

Dublin/BerlinAußenminister Heiko Maas hat der irischen Regierung in der Brexitdebatte Solidarität versichert. „Ich habe ... der irischen Regierung noch einmal versichert, dass Deutschland keiner Lösung zustimmt, die dazu führen wird, dass zwischen Irland und Nordirland es noch einmal zu einer harten Grenze kommen würde“, sagte Maas am Dienstag bei einem Besuch in der irischen Hauptstadt.