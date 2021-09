Bürgerdialog Wie Osnabrück an der Energiewende mitwirkt – und nicht darüber reden möchte

Die Trasse des Anstoßes führt vom Umspannwerk Wehrendorf nach Lüstringen und weiter in Richtung Borgholzhausen. Der Streit dreht sich um die Frage, wie viele Kilometer des Kabels Amprion unter die Erde verlegt. Das ist geräuschärmer und verschandelt das platte Land nicht. Andererseits ist noch nicht geklärt, ob Erdkabel Auswirkungen auf die Ernte haben könnten. Ende Mai kam die Nachricht: Amprion lässt sich auf 20 Kilometer Erdverkabelung ein. „Von der 'konfliktärmsten Variante' spricht Amprion-Vorhabenleiter Jörg Finke-Staubach, aber die Reaktionen aus der Region Osnabrück machen deutlich, dass der Konflikt noch längst nicht beigelegt ist“, schrieb die „Neue Osnabrücker Zeitung“.



Die vier großen Netzbetreiber 50Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW teilen das Land unter sich auf. Sie haben als Quasi-Monopole den staatlichen Auftrag, ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zu erreichen. Drei Hauptleitungen verbinden den Norden mit dem Süden. Damit die Akzeptanz für manche Großprojekte in der Bevölkerung steigt, beschäftigen die Unternehmen eine Schar an Dialogbeauftragten und Kommunikationsexpertinnen, die mit den Menschen vor Ort in Kontakt treten. Das Bundeswirtschaftsministerium unterhält zusätzlich einen eigenen Bürgerdialog Stromnetz, der unabhängig von den Netzbetreibern sein soll.