Bürokratieabbau: Handwerkspräsident beklagt „ausufernde Bürokratie“

Das Handwerk müsse außerdem umfangreiche Mindestlohn-Dokumentationen erstellen, so Wollseifer. „Ich habe von Bäckereien gehört, in denen Leute eingestellt werden mussten, um das zu dokumentieren“, so Wollseifer. „Das ist ein riesiger Aufwand, der nicht gerechtfertigt erscheint: Nur weil es einige wenige schwarze Schafe gibt, wird das gesamte Handwerk belastet, das kann nicht sein. Umso weniger, als es ohnehin eine turnusmäßige Sozialversicherungsprüfung durch die Rentenversicherung gibt.“