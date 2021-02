Bund-Länder-Gipfel Wenig Hoffnung auf baldige Lockerung

Damit wiederum ist Bayern nicht einverstanden, da es vor allem an den östlichen Grenzen des Freistaats noch anhaltend hohe Fallzahlen gibt. Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) sagte, dass die Geschäfte in seinem Bundesland wahrscheinlich bis Anfang März geschlossen bleiben. Und Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haselhoff (CDU) möchte nach dem 14. Februar wieder die Friseure öffnen.



Ob sich der absehbare Streit unter den Länderchefs bis zum Gipfel am Mittwoch auflösen lässt gilt in Berlin als unwahrscheinlich. Heute wollen sich die Leiter der Staatskanzleien mit Kanzleramtsminister Helge Braun vorab beraten. Braun gilt ebenso wie seine Chefin Merkel als Befürworter einer restriktiven Linie. Danach soll auch bei einer ersten Besserung der Infektionsraten der Lockdown so lange fortgeführt werden, bis die Inzidenzwerte auf 10 oder noch darunter fallen. Erst dann gebe es eine Chance, das Virus auf Dauer in den Griff zu bekommen. Merkel hatte zuletzt immer wieder für diese Linie geworben, stößt dabei aber bei den Ländern auf Gegenwehr.