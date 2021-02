Warum ich das Büchlein paraphrasiere? Weil es offenbar höchste Zeit wird, dass Kultur und Geisteswissenschaften wieder zu ihrem Recht kommen in Deutschland, dass Kinos, Theater, Opernhäuser wieder öffnen, dass Filmfestspiele und Büchermessen, Lesungen und Diskussionsabende wieder stattfinden – sonst kommt die stark geschwächte Fähigkeit zur Mehrdeutigkeit in Deutschland nicht mehr runter von der Intensivstation. Denn wenn es wirklich etwas gibt, was das Coronavirus in diesen Wochen mit Stiel und Stumpf zu vernichten scheint, dann ist es die Ambiguitätsfähigkeit von Wissenschaftlern, Politikern und Publizisten: Sie sind sich vor dem erneuten Zusammentreffen der Bundeskanzlerin und MinisterpräsidentInnen am 10. Februar so eindeutig und sicher wie nie, was in den nächsten Wochen getan werden muss zur Bekämpfung der Gesundheitskrise und ihrer Folgen – und noch viel eindeutiger und sicherer, was passiert, wenn man ihrem Rat (auch diesmal) nicht folgt: „Zero Covid!“, „Öffnung sofort!“, „Lockdown verlängern!“, „Maßnahmen verschärfen!“ „Klarer Fahrplan!“