Bundesfinanzhof Höchstes Steuergericht knöpft sich Kassenbetrug in Gastronomie vor

Dieser Vorwurf hat es in sich – auch für Vater Staat. Denn wenn die Justiz ein strukturelles Vollzugsdefizit feststellt, darf der Fiskus streng genommen keine Steuern in dem Bereich mehr eintreiben. So geschehen in den Neunzigerjahren, als das Bundesverfassungsgericht bei der Vermögensteuer eine gleichmäßige Behandlung von Immobilien und sonstigem Vermögen nicht gewährleistet sah. Die Folge: Der Gesetzgeber musste die Vermögensteuer abschaffen. Das droht jetzt auch – und dies ist der Grund, weshalb das Bundesfinanzministerium sich in das Verfahren eingeschaltet hat und dem beklagten Finanzamt beispringt.



Zwar hat die Bundesregierung einiges unternommen, um bargeldintensive Geschäfte zu mehr Steuerehrlichkeit zu zwingen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat gegen massive Widerstände aus der Wirtschaft durchgesetzt, dass elektronische Registrierkassen speziell gesichert werden und Umsätze nicht mehr nachträglich nach unten korrigiert werden können. Außerdem gibt es seit Anfang 2020 eine Bonpflicht, gegen die vor allem das Bäckerhandwerk Sturm lief und in einem genialen PR-Coup ausrechnen ließ, dass die Bons aneinandergereiht bis zum Mond reichen würden und damit ökologisches Teufelszeug seien.