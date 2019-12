Alles Probleme, die sich lösen lassen. Die Branche hatte drei Jahre lang Zeit, sich auf die Bonpflicht einzustellen. Und das Bundesfinanzministerium sieht eigens vor, dass Bons auch digital an den Kunden übergeben werden können, etwa per Email oder per „near-field-communication“ direkt aufs Handy.

Wir sind bis zum Anwendungserlass des Bundesfinanzministeriums im Sommer 2019 ja von der sachgerechten Anwendung der Ausnahmevorschrift ausgegangen. Und was die digitale Belegausgabepflicht anbelangt: Das macht doch keiner. Der Durchschnitts-Bäckerkunde, gerade auf dem Land, ist weit weg davon, digital oder per Kreditkarte zu bezahlen oder für ein 30-Cent-Brötchen eine Mailadresse für den Beleg zu hinterlegen. So weit ist der Markt schlichtweg noch nicht. Und natürlich ist die Steuerhinterziehung ein Punkt. Aber der Durchschnittsbon in einer deutschen Bäckereifiliale beträgt 3,50 Euro. Wer da im großen Stil Steuern hinterziehen will, muss sich schon ganz schön strecken. Da wird vom Gesetzgeber mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Zumal das Finanzamt ja weiterhin und jederzeit in Bäckereien gehen kann, um Testkäufe zu machen.