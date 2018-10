Bundestag Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeitarbeit beschlossen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte sich dafür ausgesprochen, dass Arbeitnehmer ein Recht darauf haben von Teilzeit wieder in Vollzeitarbeit zu wechseln. Bild: dpa Bild:

Wer für eine befristete Dauer in Teilzeitarbeit wechselt, hat künftig einen Anspruch darauf, wieder in Vollzeit zu arbeiten. Das hat heute der Bundestag in einem umstrittenen Gesetz beschlossen.