Bundestagswahl Habeck: Ausschluss der Landesliste im Saarland „ärgerlich“

Die Parteispitze habe immer wieder Kontakt mit den Grünen im Saarland gehabt. Offensichtlich sei es aber nicht gelungen, das Problem vorher frühzeitig zu lösen, so Habeck. „Das ist jetzt alles vergossene Milch.“ Es müsse nach vorne geschaut werden. „Es ist ärgerlich genug. Also müssen wir sehen, dass wir an anderer Stelle umso besser sind.“