Bundeswehr Verteidigungsministerium sieht keine Mandatsüberschreitung in Mali

Konkret geht es in dem Zeitungsbericht um den Einsatz einer Drohne vom Typ „Heron I“ im Dezember 2017, bei dem Bilder an das französische Militär übermittelt worden sein sollen. Laut Einsatzprotokoll sei die Drohne mehrere Stunden über einem Gehöft in Mali geflogen und habe dabei Informationen an anrückende französische Einheiten geliefert.