Bundeswirtschaftsminister: Altmaier erwägt schärfere Regeln für Firmenübernahmen aus Übersee

Vor einigen Wochen hatte ein chinesischer Großinvestor Interesse an einem 20-Prozent-Anteil des deutschen Stromnetzbetreibers 50Hertz geäußert. Dies stieß in der Regierung auf Vorbehalte. Am Ende nahm der belgische Miteigentümer Elia ein Vorkaufsrecht wahr und verhinderte so einen chinesischen Einstieg. Auch die chinesische Übernahme des deutschen Roboterbauers Kuka 2016 hatte in der Politik für heftige Diskussionen gesorgt, ohne dass er verhindert wurde.