Chefklimatologe warnt „Firmen spüren den Schmerz der Hitze noch nicht genug“

Dennoch gibt es hierzulande Sorgen: Wassermangel, leere Baustellen, verdorrte Ernten, sinkende Produktivität der Volkswirtschaft.

In Deutschland haben wir von dieser Hitzewelle im Vergleich zu unseren südlichen und westlichen Nachbarn relativ wenig mitbekommen. Natürlich haben wir heiße Sommertage mit Temperaturen von 34 bis 36 Grad. Aber das ist weit entfernt von dem, was die Menschen in Spanien und Portugal erleben. Dort sehen wir tatsächlich lokal Wetterextreme, diese sind aber nicht auf ganz Europa übertragbar. Die Situation heute in Deutschland ist nicht mit dem Rekordjahr 2003 vergleichbar. Damals starben – von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt – rund 70.000 Menschen an den Folgen einer lang anhaltenden Hitzewelle in Deutschland und Europa und es entstanden Schäden in Milliardenhöhe.