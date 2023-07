Christian Lindner Lindners Steuer-Coup: Wie Kai aus der Kiste

Die Entlastung käme zur rechten Zeit, denn unser Standort gerät mächtig in die Bredouille. Hiesige Unternehmen zahlen die höchsten Steuern. Sie investieren immer mehr im Ausland, ausländische Konzerne dagegen kaum noch in Deutschland. Politik und Presse bleiben dennoch im Verteilungsmodus, an Wirtschaft und Produzieren wagt kaum noch jemand laut zu denken.