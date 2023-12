Contra Bürgergeld-Erhöhung Wollen wir zurück in die siechen Neunzigerjahre?

Seit die Agenda 2010 wirkte, haben die Sozialpolitiker von SPD, Union und Grünen immer wieder daran gekratzt, Leistungen erhöht und Anforderungen gesenkt. Mit dem Bürgergeld sind sie endlich an ihrem Ziel angelangt.



Lesen Sie auch: Christian Lindner im Interview



Wir begehen wieder die alten sozialpolitischen Fehler der siechen Neunzigerjahre. Wer wie Bundesarbeits- und -sozialminister Hubertus Heil (SPD) verneint, das Bürgergeld senke die Arbeitsanreize, der glaubt wohl auch, der Sozialismus in Ostdeutschland sei eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Dort war es für den eigenen Geldbeutel ziemlich egal, ob jemand arbeitete oder nur so tat als ob.