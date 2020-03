Corona bringt die Rezession Wirtschaftsweise: So hart trifft es Deutschlands Wirtschaft

Darüber hinaus empfehlen die Ökonomen Deutschland ein Konjunkturprogramm. Dabei komme es in der Coronakrise aber auf das richtige Timing an, damit es auch wie gewünscht wirke, hieß es Sondergutachten: „Die Maßnahmen selbst sollten erst mit Auslaufen der Einschränkungen in Kraft treten.“ Wegen der Ansteckungsgefahr liegen das öffentliche Leben und damit auch die Wirtschaft weitgehend still. Zum Volumen machte der Sachverständigenrat keine genauen Angaben. „Diese hängen vom Ausmaß und von der Dauer der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen ab.“ Sollte es im dritten und vierten Quartal 2020 keine Nachholeffekte geben, seien zusätzliche Impulse des Finanzministers besonders angebracht.