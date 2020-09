Corona-Hilfe Kommunen können doppelt kassieren – „Liegt in der Natur der Sache“

Das räumt das Bundesfinanzministerium in einem Schreiben an die Vorsitzende des Bundestags-Finanzausschusses Katja Hessel ein, das der WirtschaftsWoche vorliegt. „Es liegt in der Natur der Sache“, schreibt Finanzstaatssekretärin Sarah Ryglewski, „dass im Rahmen eines solchen unbürokratischen pauschalen Ausgleichs nicht immer und in jedem Einzelfall eine exakte Abgrenzung beispielsweise zu nicht coronabedingten Mindereinnahmen oder temporären Steuerausfällen gezogen werden kann.“ Bei der Vorsitzenden des Finanzausschusses stößt diese Art der Großzügigkeit mit Steuergeldern auf Kritik. „Jede Kommune soll ihr Geld erhalten“, sagt Hessel der WirtschaftsWoche, „aber es darf doch nicht sein, dass einige doppelt kassieren.“