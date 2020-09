„Mehr davon“ Das Steuerdilemma des Olaf Scholz

Soll der Staat deutlich mehr herausholen, so käme nur eine viel drastischere Erhöhung der Reichensteuer in Frage oder deren Anwendung auf Bezieher deutlich niedrigerer Einkommen im Bereich der stark besetzten mittleren Einkommensklassen von 50.000 bis 250.000 Euro Jahreseinkommen. Das wäre dann aber eine massive Belastung der Mittelschicht unserer Gesellschaft. Der „Mittelstandsbauch“ der Steuerbelastung – oft beklagt, aber nie beseitigt – würde dann noch kräftig anwachsen, zu Lasten breiter Bevölkerungsgruppen.



Olaf Scholz und seine SPD stehen mit ihrem Plädoyer für mehr Umverteilung also vor einem Dilemma: Entweder ihr steuerpolitischer Tiger endet als Bettvorleger ohne große Wirkung; oder es kommt ein Plan zustande, der tatsächlich auf eine Art Revolution hinausläuft – mit massiver Mehrbelastung für die breite Mitte unserer Gesellschaft.