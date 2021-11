Corona-Impfung Statt Impfpflicht: Wien zeigt, wie es besser geht

Ungeimpfte bekommen dort Post von der Stadt: eine persönliche Einladung zur Impfung, inklusive reserviertem Termin mit Datum und Uhrzeit. Wer keine Zeit hat, kann online oder über eine Hotline den Termin verschieben. Wer sich unsicher ist, dem wird ein ärztliches Beratungsgespräch über eine Hotline angeboten. Wer gar nicht will, der soll den Termin aktiv absagen – und genau das ist ein psychologischer Trick: Denn was ihm einmal gehört, das gibt der Mensch nur ungerne wieder her, in diesem Fall den Impftermin.



Mit dieser Strategie des „Ownership“ haben Spanien, Portugal und Israel erfolgreich ihre Impfkampagnen gestaltet. Jeder galt dort potenziell als Impfkandidat, bekam einen persönlichen Termin und musste sich aktiv gegen die Impfung entscheiden. Genau das muss nun auch in Deutschland passieren. Wer nicht will, der hat zumindest die Pflicht, sich beraten und aufklären zu lassen.