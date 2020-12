Corona in Deutschland: Britische Virus-Mutation erstmals in Deutschland nachgewiesen

Die in Großbritannien aufgetreten Mutation des Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland festgestellt worden. Bei einer Frau, die am 20. Dezember aus Großbritannien nach Baden-Württemberg eingereist sei, sei heute die mutierte Variante B.1.1.7 des Coronavirus nachgewiesen worden, teilte das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Sie sei über den Flughafen Frankfurt eingereist, um Angehörige in Baden-Württemberg zu besuchen.